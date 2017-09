Dopo gli anticipi di ieri e le partite di oggi, termina questa sera alle 20.45 la quarta giornata di Serie A con il posticipo dello Stadio Ferraris di Genova tra Genoa e Lazio. I padroni di casa sono reduci dalle sconfitte contro Udinese e Juventus e cercano i primi tre punti della propria stagione per allontanarsi dalla zona critica della classifica, mentre gli ospiti, dopo aver asfaltato il Milan nella scorsa giornata di campionato e vinto in rimonta l'impegno di Europa League contro il Vitesse, puntano alla vittoria per rimanere a due punti dalla vetta della classifica. Juric dovrebbe puntare su Galabinov come sostituto dell'infortunato Lapadula, con Taarabt e Ricci ai suoi lati, mentre Inzaghi conferma il 3-5-2 con Luis Alberto in appoggio a Immobile.



I PRECEDENTI - La Lazio è imbattuta contro il Genoa nelle ultime quattro partite giocate in Serie A (2V, 2N), dopo aver perso nelle precedenti otto occasioni.Il Genoa, in particolare, è imbattuto in casa contro la Lazio in Serie A da sette partite (4V, 3N). Il Genoa è sempre andato a segno nelle ultime cinque gare interne di Serie A, la Lazio ha sia segnato che subito gol nelle ultime sei trasferte di campionato. Il Genoa ha perso 15 partite nell’anno solare 2017, più di qualunque altra squadra presente in questa Serie A. È dal 1999/2000 che la Lazio non comincia il campionato rimanendo imbattuta nelle prime quattro giornate (in quella stagione, che culminò con lo Scudetto, vinse tre partite e ne pareggiò una).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Genoa (3-4-3): Perin; Spolli, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Cofie, Veloso, Laxalt; Ricci, Taarabt, Centurion.



Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Basta, Murgia, Leiva, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic; Immobile All. Inzaghi