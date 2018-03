Il centrocampista del Genoa, Darko Lazovic, è intervenuto a Premium Sport all'immediata vigilia del match contro la Spal: "Arriva una partita importantissima per noi, per raggiungere la salvezza. Affrontiamo una buona squadra: la Spal ha fatto punti anche con la Juve. Dobbiamo guardare noi stessi e fare quello che ci riesce. Nelle ultime partite non abbiamo fatto male ma senza prendere punti, speriamo di farli dalla prossima". ​Il serbo ha parlato anche a Sky Sport: "Giochiamo contro una squadra invischiata nella lotta-salvezza, come noi, dunque è importantissima questa partita. Cercheremo di portare a casa i tre punti".