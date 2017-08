Lazovic ha parlato della partita che il Genoa giocherà contro la Juventus nella prossima di campionato: ''Dobbiamo essere umili perché le difficoltà lo impongono. Sarà durissima raccogliere punti contro i vice-campioni d'Europa, non potendo contare tra l’altro sull'effetto sorpresa dopo l’esperienza dell’anno scorso. Dopo mezzora eravamo in vantaggio di tre reti, se ci penso mi vengono i brividi. Per mesi se n’era parlato. Ognuno di noi dovrà mettere in campo il 110% e qualcosa di più, aiutandoci in ogni zona del campo. Giocare insomma da Genoa. La differenza a livello di organici è un dato di fatto, in casa però possiamo dire la nostra con il supporto del pubblico. Ci aspettiamo una partita diversa. Daremo l’anima, certo che sì. Tenendo presente che può non bastare contro un’avversaria del genere. Un altro assist? E chi lo può sapere? Magari faccio gol se sarò della partita''.