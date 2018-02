Sembrava destinato a salutare il Genoa nell'ultimo mercato di gennaio. Invece Darko Lazovic non solo è rimasto un giocatore rossoblù ma nelle ultime settimane l'ala serba si sta dimostrando anche una preziosa alternativa per Davide Ballardini. La sua vivacità viene infatti sfruttata dal tecnico romagnolo per spaccare le difese avversarie nelle fasi finali delle gare più incerte. È accaduto lunedì scorso a Roma contro la Lazio ed è successo nuovamente ieri a Verona con il Chievo. Un aspetto che sta facendo di Lazovic un'arma in più a sorpresa nell'arco di frecce a disposizione del Grifone: "Ultimamente anche in allenamento sto meglio - ha detto dichiarato ieri nel post-partita ai microfoni di Radio Nostalgia - quando non giochi bene o non giochi proprio non puoi essere contento, sono rimasto perché posso dare ancora tanto. Posso dare di più, lo ripeto".



Lazovic ha poi parlato anche della sua posizione in campo sia con Ballardini che prima di lui con Juric: "Ho sempre giocato esterno d’attacco, poi mister Juric mi ha arretrato nella posizione attuale, ma anche da mezzala posso giocare come fatto nella Stella Rossa. Chiediamo al mister dove posso giocare, per me non ci sono problemi".



Chiusura dedicata a l'ottimo momento attraversato dal Grifone: "Quando è arrivato Ballardini sono arrivati anche i risultati, ma con Juric non eravamo scarsi. Con lui siamo stati sfortunati, meritavamo di vincere qualche partita in più. Ora dobbiamo continuare così senza guardare la classifica, l’anno scorso dopo un grande girone d’andata siamo calati, ci è servito da lezione e non vogliamo ripetere certi errori. Partita per partita vedremo dove arriveremo. Tutto il gruppo vuole fare sempre meglio, siamo più squadra lo si nota".