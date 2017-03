Genoa-Sampdoria 0-1

Lamanna 6: un paio di uscite alte nel primo tempo, qualche parata su tiri dalla distanza nel secondo. Salvato dalla traversa sul tiro di Muriel, non può nulla quando il colombiano ci riprova pochi minuti dopo.

Izzo 6: Quagliarella e Muriel si scambiano spesso di posizione. In entrambi i casi ha sempre la meglio sull'avversario, cavandosela con calma e freddezza. Decisamente più in affanno su Sckick che lo salta un paio di volte.

Burdisso 6: coordina la difesa genoana con esperienza e sagacia, provando a tenere in piedi la baracca rossoblu.

Munoz 5: compartecipa con Ntcham all'occasione del vantaggio blucerchiato, macchiando in maniera indelebile una prova altrimenti positiva.

Lazovic 5,5: spinge tanto, mettendo molti palloni in mezzo all'area avversaria, badando però più alla quantità che alla qualità, visto che raramente i suoi cross risultano utili ai compagni.

(dal 77' Palladino 5,5: dentro nel finale per provare l'arrembaggio, lo si nota solo per un paio di palloni indirizzati malamente).

Ntcham 5: inizia bene, giocando con ordine e dispensando aperture e cambi di gioco. Cala alla visibilmente già attorno all'ora di gioco. Da un suo errato disimpegno nasce il vantaggio doriano.

(dal 90' Morosini sv: gioca solo 4'. Quelli del recupero).

Cofie 6: si spende il giallo al 20' per fermare la rapida ripartenza di Muriel. Poi gestisce bene la fase di raccordo, aiutando spesso la difesa ripiegando sul trequartista avversario.

(dal 83' Taarabt sv: entra tardi e di fatto non vede mai la palla).

Hiljemark 5,5: la sua gara è lo specchio di quella della sua squadra. Comincia con personalità e buoni propositi ma finisce per perdersi nella confusione generale della mediana rossoblu.

Laxalt 5: proprio come Lazovic corre tanto ma combina poco. Inoltre, a differenza del serbo, non riesce neanche mai a sfornare assist per le punte.

Pinilla 5,5: subito molto attivo, ha sui piedi la palla del vantaggio ma trova Viviano a strozzargli l'urlo in gola. Poi si spegne lentamente.

Simeone 5: molto generoso ma per nulla incisivo. Prova a cercare palloni giocabili lontano dall'area, combinando poco anche a causa della scarsa assistenza del centrocampo.

All. Mandorlini 5: cambia formazione rispetto alle prime due uscite, inserendo dal primo minuto Cofie e Ntcham. Proprio la mancata sostituzione del francese, a corto di fiato già ad inizio ripresa quando la squadra è in evidente calo, risulta l'errore che costa il derby ai rossoblu. In generale sembra ritardare troppo i cambi.