Spal-Genoa 1-0



Perin 6: non può nulla sul gol evita il raddoppio sulla punizione di Viviani



Izzo 6,5: è il migliore del tridente difensivo e della squadra, ma da solo non può nulla. Ritrovato



Rossettini 5: soffre la grinta di Paloschi e lo lascia libero di servire Antenucci sul gol



Zukanovic 5,5: anche per l'ex Atalante qualche difficoltà, compensa con le grandi doti del suo sinistro in impostazione



Rosi 5,5: difende bene, ma non riesce mai a superare Mattiello



(dal 74' Galabinov 5: dovrebbe dare peso davanti, ma non entra in partita)



Omeonga 6: playmaker aggiunto convincem, eppure spesso potrebbe trovare soluzioni più facili come nei suoi due tiri da fuori mandati in curva



Bertolacci 5: non sembra essere in campo, il peggiore della banda Juric



Laxalt 5,5: contiene Lazzari, ma nella fase offenisva oggi è statpo scadente



Taarabt 6: gioca bene e crea occasioni, si salva insieme a Izzo, e Omeonga, ma la gara è persa



Rigoni 5: ha una grande occasione in apertura che sciupa sparando su Gomis



(dal 62' Pandev 5,5: prova con l'esperienza a cambiare la gara e rimedia un giallo per simulazione)



Lapadula 5,5: sfiora la rete di testa poi non riesce più a rendersi pericoloso



(dall'81' Pellegri sv)







All. Juric 5,5: non si apsettava forse una Spal così diversa e non creando grandi occasioni, a parte il colpo di Rigoni all'inizio, finsice con il perdere la gara