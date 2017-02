Pescara-Genoa 5-0



Lamanna 5,5: male in occasione del primo gol, può poco negli altri.



Izzo 5: va in grossa difficoltà a destra con Caprari che ha vita facile.



Burdisso 5,5: è l'unico che mostra grinta e qualità dietro, ma il Pescara è in grande giornata.



Orban 5: molto goffo sul vantaggio dei biancazzurri, Cerri lo sovrasta.



Laxalt 6: prova ad avanzare sulla sinistra, è tra i migliori nella grigia giornata della squadra di Juric.



Cataldi 5: non accende la manovra, spento come tutta la squadra.



Hiljemark 5: gioca mezz'ora a ritmi bassi e fa arrabbiare tanto Juric che lo sostituisce nel corso della prima frazione.



(dal 29' Pandev 5,5: prova a dare più sostanza alla manovra offensiva, senza successo)



Lazovic 5: scarso il suo contributo in fase offensiva se non nei primi minuti della gara quando ha un'occasione per battere a rete.



(dal 46' Pinilla 5,5: prova a rendersi pericoloso in area, ma con pochi risultati)



Rigoni 5: anche lui non contribuisce a migliorare la situazione della squadra, giocate semplic



Palladino 5: si mangia un gol a porta quasi vuota nel primo tempo e la sua prestazione è tutta qui.



Simeone 5,5: l'argentino è uno dei pochi a correre e lottare, ma ha poco sostegno da parte della squadra.



(dal 61' Edenilson 5,5: mette qualche cross pericoloso in area, ma la squadra è spenta)





All. Juric 4,5: squadra spenta e molle. Il Genoa la gioca nel modo peggiore possibile, facendo risorgere un Pescara sì galvanizzato dal cambio tecnico, ma comunque ultimo in classifica e, fino a oggi, senza vittorie sul campo. Potrebbe essere l'ultima apparizione per Juric sulla panchina del Grifone.