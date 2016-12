Torino-Genoa 1-0



Lamanna 6: di parate vere e proprie ne deve mai fare solo una al 92' su Belotti, un intervento miracoloso con cui si fa perdonare il fatto di non essere stato del tutto reattivo in occasione del gol subito.



Izzo 5,5: pur trovandosi di fronte un Ljajic in uno stato di forma non eccezionale, quando viene puntato va spesso in difficoltà. Nel secondo tempo riceve anche un'ammonizione per un intervento su Valdifiori del tutto evitabile.



Burdisso 6,5: cerca con la sua esperienza di limitare Belotti quando gioca nella sua zona di competenza, un compito che riesce a eseguire nonostante le qualità dell'attaccante granata.



Munoz 6: si mette in luce con qualche chiusura, soprattutto nel primo tempo. Prestazione sufficiente la sua, nonostante nel secondo tempo si faccia saltare in un'occasione con un po' troppa facilità da Belotti.



Lazovic 6: prova a spingere e a farsi vedere sulla fascia destra con continuità, ed è anche autore di qualche buono spunto. Quando è il Torino ad attaccare non fa mai mancare il proprio contributo difensivo.



Cofie 6,5: nella sua breve esperienza al Torino non ha lasciato ottimi ricordi. Questa sera, nel primo tempo, ha invece mostrato anche ai tifosi granata il suo vero valore con alcuni buoni lanci per i propri compagni. Sua anche la prima occasione del Genoa della partita: un tiro dal limite su cui è bravo Hart. Cala invece nella ripresa.



Rincon 6: Juric lo recupera all'ultimo e il venezuelano dimostra quanto sia importante la sua presenza in campo. Nonostante non sia al meglio della forma, riesce a dare solidità al centrocampo.



(dall'88' Pellegri sv)



Laxalt 6,5: prestazione generosa da parte dell'uruguaiano - decisivo nell'ultimo Torino-Genoa - che per tutta la durata della partita corre su e giù sulla fascia sinistra rendendosi protagonista anche di un paio di ottime chiusure difensive.



Ninkovic 5,5: qualche buono spunto da parte dell'attaccante serbo che, nel secondo tempo, riesce anche ad impensierire Hart dopo essersi liberato bene di Castan. A mancargli è però la continuità.



(dal 74' Pandev sv)



Simeone 5,5: rispetto ai difensori del Torino ha tutto un altro passo e ogni volta che ha un po' di spazio a disposizione riesce a creare grattacapi alla difesa granata. Dentro l'area di rigore non è però lucido come in altre circostanze.



Ocampos 5: cinquantuno minuti di nulla o poco più. L'argentino non lo si vede praticamente mai, e della sua prestazione incolore ne giova Zappacosta, che sulla sua fascia non viene mai messo in difficoltà.



(dal 51' Gakpè 5,5: riesce a fare poco meglio rispetto al compagno che sostituisce).





All. Juric 5,5: ancora una volta il suo Genoa dimostra di patire le situazioni dalle palle inattive. Così la sua squadra si era fatta rimontare dal Palermo nell'ultimo turno di campionato, e allo stesso modo ha perso oggi contro il Torino. L'impressione è che il Genoa questa sera potesse fare di più rispetto a quanto fatto.