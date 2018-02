Lazio-Genoa 1-2



Perin 6: Si arrabbia molto in una sola occasione nel primo tempo, quando fanno giocare troppo la Lazio, sul gol non ha colpe.



Biraschi 6,5: Corre, si impegna, una gara attenta di copertura. Prova ad attaccar briga con Immobile, per rompere la noia del palleggio Lazio.



Rossettini 6,5: Un paio di chiusure pregevoli nel primo tempo su Immobile, molto scomodo come cliente. Nella ripresa provano a tenere la pressione della Lazio, con buona lena.



Zukanovic 6,5: Molto attento e presente, l'ex Roma torna all'Olimpico giocando con buona tranquillità. Una discreta prova.



Pedro Pereira 6: Gettato nella mischia nonostante non fosse tra i titolari annunciati, prova a sostenere i ritmi altissimi di Lukaku con ardore, anche se a volte il belga è imprendibile. Esce stremato.

(Dall'83 Lazovic s.v.)



Rigoni 6: Un po' opaco, niente di che la sua prestazione in termini di lucidità, meglio in fase di copertura. Non è il solito Rigoni, fatto sta che è il primo a lasciare il campo.

(Dal 65' Medeiros s.v.)



Bertolacci 6: Vive un duello personale e di famiglia con Murgia (i due si beccano anche nel primo tempo), tanta corsa e aiuto alla squadra. Non si vede tantissimo in avanti, tranne nel finale, quando il Grifone parte all'arrembaggio.



Hiljemark 6,5: Tornato a casa, dopo l'esperienza greca, si becca una bordata di fischi lisciando malamente un pallone nel primo tempo. Praticamente è la sua unica giocata degna di nota, fino al cross che regala il vantaggio al Genoa.



Laxalt 7: Raramente è incisivo, finché non gli arriva un pallone d'oro, supera Caceres e trova il gol che potrebbe regalare al Genoa la vittoria. Se non intervenisse Maresca e il VAR, a strozzare il suo sorriso. Che fa esplodere di nuovo al 92'.



Pandev 7: Raggiunge un livello di bordate di fischi raramente uditi all'Olimpico rialzandosi

repentinamente per un contropiede dopo essere rimasto a lungo a terra. Il suo ritorno a Roma è sempre all'insegna del malanimo, sempre all'insegna del gol. Una specie di bestia nera per la Lazio, premiata un prestazione comunque sempre vivace.

(Dall'87' Bessa s.v.).



Galabinov 6: Perno centrale d'attacco, presente ma non riesce quasi mai a far salire efficacemente la squadra. Lotta, si impegna, meglio nella ripresa.





All. Ballardini 6,5: Il solito cappellino nero che a Roma conoscono bene, il mister schiera un Genoa coperto, attento, volenteroso. Trova il gol con il grande ex Pandev, nel suo ex stadio. Recrimina sul VAR, sperava di aver confezionato la brutta sorpresina a Lotito. Alla fine c'è giustizia: Laxalt gli regala un'esultanza rabbiosa, e 3 punti meritati.