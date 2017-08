Sassuolo-Genoa 0-0



Perin 6: una parata a inizio partita sul tiro centrale di Duncan, un'altra su un tiro di Berardi deviato, poi davvero poco altro.



Biraschi 6: viene sorpreso subito da Politano, lanciato da Sensi, ma è bravo a recuperare. Piano piano prende le misure al piccolo esterno neroverde, e lo limita fortemente. Clamorosa la sua traversa al 60', a pochi metri dalla porta.



Rossettini 6: buon primo tempo, macchiato dal cartellino giallo nel recupero. Necessario però, l'intervento duro su Falcinelli. Si conferma nel secondo.



Gentiletti 6: dalla sua parte c'è "solo" Berardi, perché Lirola scende poco. E lui tiene botta, aiutato dai ripiegamenti di Laxalt.



Lazovic 6,5: la manovra del Genoa finisce prevalentemente sui suoi piedi. Bravo a cercare il fondo, insieme a Pandev fa dannare Peluso. Suo l'assist per la traversa di Biraschi, occasionassimo della partita.



Veloso 6: insieme a Bertolacci funge da filtro in mezzo al campo. Qualche fallo di troppo.



Bertolacci 6,5: comincia a farsi notare con una discesa centrale all'8', ma il tiro gli riesce strozzato. Prova generosa e di qualità.



Laxalt 6: dei due esterni di centrocampo, quello un po' più bloccato. Si mangia un gol all' 82', l'ultima occasione vera del Genoa.



Pandev 6,5: quasi a uomo su Magnanelli nella fase difensiva. Quando invece il pallone ce l'ha il Genoa, la sua posizione dà problemi al Sassuolo.



(dal 73' Omeonga 6: lotta ed entra subito in partita)



Galabinov 6,5: è grande e grosso, ma non è lento. Galabinov fa sudare Cannavaro, specialmente intorno al 22' quando lo aggira in area e impegna Consigli incrociando sul secondo palo. Presenza.



(dall' 80' Salcedo sv)



Taarabt 5,5: più sostanza che numeri. Nuova identità? Sostituito al 59'.



(dal 59' Palladino 5,5: si vede pochissimo, eppure di tempo ne aveva..)







All. Juric 7: il suo Genoa è un diesel. Lascia sfogare subito il Sassuolo e poi comincia a macinare gioco con costanza dalla mezz'ora in avanti. Biraschi fosse stato più preciso, erano tre punti. Un pareggio che sta stretto ai suoi uomini.