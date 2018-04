PERIN 6,5: Si ritrova Under a un centimetro, e nulla può. Poi a fargli lo scherzetto ci pensa Zukanovic. In uscita alta va a togliere due palloni pericolosi dalla testa di Dzeko, e tra i pali toglie dal fuoco una castagna di Florenzi.



EL YAMIQ 6: Non subisce particolarmente, ma nemmeno si affaccia per vedere se esce il sole. Nel secondo tempo alza un po’ il bavero.



ROSSETTINI 6: Si becca un giallo più che giusto per un intervento durissimo su Gerson, poi prova ad arginare il potere di Dzeko. Ci riesce a tratti.



ZUKANOVIC 4,5: Finalmente segna un gol all’Olimpico dirà qualcuno. Peccato che sia nella porta sbagliata. Ex per nulla rimpianto, assiste inerme e di testa si fa valere poco o nulla. Se non nella sfortunata occasione del 2-0.



ROSI 5,5: Gli capita Under, si fa il segno della croce ma non basta. Annaspa e non rifiata, almeno fino a quando non esce il turo.



HIJLJEMARK 5: Sbaglia appoggi elementari e fatica a trovare l’alfabeto giusto per dialogare coi compagni di reparto. Si perde pure Under in occasione del vantaggio romanista. (9’st Medeiros 7: Non ha molto tempo per cambiare il destino, ma di sicuro mette qualità e pressione. E’ l’uomo più in forma del Genoa)



BERTOLACCI 6: Altro ex che torna all’Olimpico senza voglia di stupire. Nel confronto con Pellegrini perde ai punti, ma non è tra i peggiori.



RIGONI 6: Uno dei pochi che prova a dare un break diverso all’azione del Genoa. Da un suo taglio nasce l’unico pericolo per la porta di Alisson.



MIGLIORE 5: Ragioni di conservazione lo obbligano al placcaggio su Under. Il turco però è una scheggia impazzita, e lui è chiamato solo a raccogliere i cocci. (59’ Rossi: applausi all’entrata, e qualche bello sprazzo)



PANDEV 5,5: Nei derby di tanti anni fa era un bello spauracchio. Stasera prova ad alzare il raggio offensivo del Genoa, ma sbatte puntualmente contro Fazio e compagni. (62’ Cofie 6: non demerita, e non demorde)



LAPADULA 6,5: E’ nel momento migliore di una stagione abbastanza bruttina. Stasera lo dimostra: volenteroso, arrabbiato e concreto quando gli capita l’unica occasione pulita della partita.



BALLARDINI 6: A salvezza ormai conquistata e con la squadra stanca poteva fare meglio? Forse sì, ma non troppo. Nella ripresa azzecca i cambi e il Genoa rischia il colpaccio.