Genoa-Cagliari 2-1

Perin 7: miracoleggia sull'amico fraterno Pavoletti tenendo in piede la baracca genoana. Lo stesso ex compagno lo grazia nel finale cogliendo un palo clamoroso.

Biraschi 6: si fa bucare da Ionita nel primo tempo, rischiando grosso. Poi si riprende e non commette altre sbavature.

Rossettini 6: Ballardini gli affida le chiavi del tridente difensivo e lui ricambia la fiducia con una prestazione attenta e sempre sul pezzo

Zukanovic 5,5: macchia una gara tranquilla causando il rigore del pareggio. Ma la sensazione è che nella circostanza l'arbitro sia eccessivamente fiscale.

Rosi 5,5: timido e poco proposito, reclama per il rigore prima concesso poi negatogli dalla Var.

(dal 69' Pereira 6: fa appena meglio del compagno che sostituisce).

Cofie 6: ripescato dopo mesi passati in naftalina mette in campo la consueta generosità ma anche tanta irruenza. Risulta comunque più utile che dannoso.

Bessa 5,5: pur trottando nella zona cruciale del campo non appare sempre nel pieno dei meccanismi di gioco della sua squadra. Da rivedere.

(dal 79' Omeonga 6: un quarto d'ora abbondante, recupero compreso, per contribuire a spingere il Genoa a riprendere una gara che sembrava andata)

Hiljemark 7: spostato per una volta sul centrodestra non cambia le sue abitudini. Anzi risulta decisivo sfornando l'assist che Lapadula traduce in gol. Prova a ripetersi poco dopo ma i compagni questa volta non lo assecondano. Indispensabile e prezioso anche in ripiegamento.

Laxalt 6: ancora una gara con il freno a mano tirato per l'esterno di Montevideo, evidentemente spremuto dai tanti impegni di questa sua lunghissima stagione.

(dall'84' Migliore SV)

Medeiros 6,5: ha tanta voglia di mettersi in mostra e lo fa alternando giocate sublimi a confidenze eccessive con la palla al piede. Decide il match con un euro-gol allo scadere. Se riuscisse ad evitare qualche tocco di troppo sarebbe un gran bel giocatore.

Lapadula 7: accolto da un misto di applausi e fischi dal suo pubblico mette in campo la solita 'garra', sfiorando il gol a metà primo tempo e liberandosi dalla maledizione del gol ad inizio ripresa.

All. Ballardini : come tre giorni fa con la Spal, anche contro il Cagliari la sua squadra si fa rimontare dopo essere passata in vantaggio. Questa volta ci pensa però Medeiros, con un'autentica magia, a non rovinargli la serata e a regalargli una vittoria che mancava da un mese e mezzo