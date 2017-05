Genoa-Torino 2-1

Lamanna 6: un paio d'uscite alte da infarto e un gol incassato, ma con deviazione decisiva della barriera, nell'unico tiro in porta subito. Rispetto alle ultime gare, vive comunque un pomeriggio di quasi relax.

Gentiletti 6: annulla Belotti con l'aiuto di Burdisso. Impresa non certo titanica vista la condizione attuale del centravanti della Nazionale.

Burdisso 6,5: dirige una difesa che per una volta non traballa. Non a caso il gol granata arriva solamente da calcio piazzato.

Biraschi 6: metti i brividi in avvio con un controllo poco felice. Poi si riprende e gioca una partita onesta e senza ulteriori sbavature.

(dal 77' Ntcham SV: passarella finale per il francese destinato a tornare al City senza troppi rimpianti).

Lazovic 7: pericoloso ogni volta che affonda sulla fascia di competenza. Protagonista in occasione del raddoppio rossoblù.

Cofie 6,5: poco appariscente ma molto utile. Fa sempre la cosa giusta, senza perdersi in evitabili leziosismi.

Veloso 6,5: in una gara dai ritmi bassi, sale in cattedra dispensando assist e aperture magistrali che i compagni non sempre riescono ad interpretare. Sua la punizione-cross dalla quale nasce il vantaggio di Rigoni.

Laxalt 6,5: diligente in ripiegamento, pericoloso in proiezione offensiva. Ingaggia un duello a tutta velocità con Iturbe e lo stravince.

Rigoni 6,5: si divora una buona occasione al 15' cercando e fallendo uno stop davanti ad Hart anziché provare il tiro al volo. Si fa perdonare poco dopo spizzicando la punizione di Veloso.

(dal 63' Munoz 6: dopo il doppio vantaggio, Juric lo mette dentro per rinforzare la retroguardia genoana e contrastare i centrimetri di Maxi Lopez).

Palladino 5,5: in giornata no. Ci mette volontà ma non basta, appare insolitamente timido e nervoso.

Simeone 6,5: un tiro, un gol. Approfitta della dormita di Hart per scaraventare in rete il gol più facile della sua stagione e forse della sua carriera. Bravo comunque nel farsi trovare al posto giusto.

(dal 60' Pandev 6: dopo tre reti messe a segno nelle ultime tre uscite casalinghe del Grifone, questa volta non lascia il segno).

All. Juric 6,5: raggiunge una salvezza che sembrata stregata ottenendo tre punti quando gliene sarebbe bastato uno, agevolato da un Torino assolutamente remissivo. La sua squadra dimostra ancora una volta di sapersi esaltare nelle difficoltà, piuttosto che quando le cose appaiono semplici. L'interrogativo vero è capire quale sarà il suo futuro.