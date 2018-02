Chievo Verona-Genoa 0-1



Perin 6: poco lavoro per lui si dimostra comunque attento quando chiamato in causa.



Biraschi 6: qualche difficoltà in fase offensiva ma bene in ripiegamento.



Spolli 6: bei duelli con Inglese quasi sempre vittoriosi.



Zukanovic 6,5: partita più che buona soprattutto negli anticipi.



Pedro Pereira 6: bel lavoro sulla sua fascia anche se rimane troppo compassato in difesa. Serviva più intraprendenza.

(70' Lazovic 6: entra per dare più spinta e lo fa in modo sufficiente.)



Rigoni 5: partita non brillante per lui, che si perde in errori semplici perdendo troppi palloni.



Bertolacci 7: sempre al centro dell'azione lavora innumerevoli palloni. Nuovo ruolo che sembra sottolineare le sue qualità tecniche.



Hiljemark 6,5: molto bene la fase offensiva con grande intesa con Laxalt.

(76' Bessa: s.v.)



Laxalt 6,5: il gol corona una prestazione sicuramente più che buona. Si rende pericoloso in varie occasioni e si riscatta dalla scorsa partita.



Galabinov 6: un infortunio muscolare blocca una prestazione fin li buona.

(46' Lapadula 5: quasi sempre fuori dal gioco, non incide come dovrebbe.)



Pandev 6,5: buona partita da parte sua con lavoro di sponda prezioso per la squadra.





All. Ballardini 6,5: Genoa che trova il gol nel finale regalandosi una gioia meritata anche per muovere la classifica.