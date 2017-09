Perin: 6,5: Bravo sia su Perisic che in tuffo su Icardi. Nella ripresa stoppa anche il bel tiro di Brozovic da fuori area



Biraschi 6: Contiene bene Perisic in compartecipazione con Rosi.



Rossettin 6: Guida con ordine la retroguardia



Zukanovic 5,5: Sventa un potenziale pericolo fermando Candreva in un complicato uno contro uno in velocità. Svetta spesso di testa, ma nel secondo tempo va in difficoltà



Rosi 6: Bravo in doppia fase, concede pochissimo agli esterni nerazzurri



Cofie 6: Gioca a ritmo pià alto rispetto a Borja Valero e Vecino, ma i piedi sono quello che sono.



Veloso 6: Gioco ordinato, ma spesso perde qualche tempo di gioco in favore di qualche tocco inutile. (Dal 79' Rigoni s.v.)



Laxalt 6: Raccoglie l’invito di Omeonga e sfiora il gol con un gran tiro (Dal 53’ Migliore 5: Karamoh lo manda in tilt)



Omeonga 6,5: Juric gli ordina di giocare su Borja Valero quando i nerazzurri entrano in possesso della sfera. Esegue da valido soldato. Nel secondo tempo avanza il raggio d’azione e crea qualche problema alla retroguardia nerazzurra. Nel finale commette fallo da ultimo uomo su Eder lanciato a rete.



Taarabt 5: Sul finire del primo tempo costringe Handanovic al volo plastico. Espulso per un fallo inutile quanto stupido su Karamoh.



Pellegri 5,5: Si muove su tutto il fronte d’attacco e spesso punzecchia Miranda e Skriniar. Ci prova con un colpo di testa in tuffo ma nell’occasione è poco cattivo. (Dal 74’ Pandev s.v.)



Juric 6: il Genoa gioca con ordine e coraggio. Beffato solo nel finale sugli sviluppi di una palla inattiva)