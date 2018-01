Genoa-Sassuolo 1-0



Perin 7,5: il Sassuolo del primo tempo non calcia mai in porta, così gli basta un po' d'attenzione in uscita alta su qualche cross per guadagnarsi la pagnotta. Nella ripresa è miracoloso sulla conclusione ravvicinata di Matri.



Rossettini 6: chiamato a sostituire Izzo, fornisce un buon contributo da centrale destro nella difesa a tre del Grifone. Né Politano né Berardi lo superano.



Spolli 6,5: granitico e sempre in posizione. Falcinelli passa una brutta Epifania. Con Matri qualcosina di più concede.



Zukanovic 6: ordinato, lavora all'ombra del gigante Spolli.



Biraschi 7: scende bene sul fondo creando i maggiori pericoli per il Sassuolo. Proprio da un suo cross, nella ripresa, arriva lo stacco vincente di Galabinov.





Brlek 5,5: fin troppo timido, il croato, alla terza presenza da titolare col Grifone.



(dal 75' Lazovic 6,5: si va a piazzare dietro le due punte. Il cambio di modulo porta il Genoa al vantaggio)



Bertolacci 6: in cabina di regia, giustamente non si sgancia più di tanto. Dirige bene la manovra rossoblù.



L. Rigoni 6: mezzala d'esperienza, non brilla in fase offensiva.



Laxalt 5,5: prova a vincere il duello con Lirola in tanti modi, ma lo spagnolo è veloce e attento. E Laxalt combina poco.



Pandev 6: un primo tempo discreto, più una manciata di minuti incolori nel secondo. Unica giocata da ricordare, un bel filtrante per Lapadula, che però spreca malamente calciando fuori dallo specchio.



(dal 55' Galabinov 7: il suo ingresso in campo cambia la partita. Segna di testa al 79' regalando la vittoria al Grifone)



Lapadula 5,5: tanta smania, tanto coraggio, pochissima precisione. Non incide.





(dall' 84' Omeonga sv)





All. Ballardini 7: il suo Genoa è molto roccioso, non concede nulla (o quasi, ma c'è pur sempre Perin). La fase offensiva si arricchisce e varia nel secondo tempo grazie all'innesto di Galabinov e Lazovic. Vittoria importantissima.