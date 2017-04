Arrivato poco dopo le 13 al campo di Pegli per riprendere in mano le redini del Genoa, Ivan Juric è stato intercettato da una troupe di Primocanale, rilasciando un breve ma significativo commento: "Poche parole, c'è solo da lavorare".



Incalzato dai cronisti, il tecnico croato ha poi spiegato perché ha deciso di riaccettare l'incarico da Preziosi: "Non avevo bisogno di essere convinto per tornare perché tornare al Genoa è un privilegio, per uno che come me ci ha giocato. Cosa c'è da cambiare? Niente, è troppo presto per fare programmi futuro. Dobbiamo solo lavorare".



I recenti risultati sembrano aver riaperto la corsa salvezza, coinvolgendo nella lotta anche i rossoblu: "C'è da preoccuparsi, ma dobbiamo battagliare - ha detto Juric - è una questione sia di testa che fisica, la squadra deve lasciarsi andare e giocare come sa. Tutti devono dare qualcosa in più, non meritiamo questo. Mi auguro che i tifosi capiscano la nostra situazione e ci sostengano".