Dura presa di posizione del Genoa in merito alle voci diffusesi nei giorni scorsi relative al possibile approdo sulla panchina rossoblu di Beppe Iachini in sostituzione di Ivan Juric.



Con un comunicato stampa comparso questa mattina sul sito ufficiale del club, la dirigenza del Grifone ha spiegato senza giri di parole che l'ex tecnico di Udinese e Palermo non è mai stata un'alternativa attendibile in caso di esonero dell'allenatore croato, peraltro poi confermato: "In relazione a fantasie di stampa, con il peso specifico di autentiche barzellette nel “circo” mediatico, il Genoa Cricket and Football Club comunica di non aver mai pensato a, ne’ interpellato il sig. Giuseppe Iachini".



Ieri sera, peraltro, lo stesso Iachini aveva dichiarato ad una televisione genovese che, alla luce del forte legame che nutre per la Sampdoria, non accetterebbe mai la panchina del Genoa.