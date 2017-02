Terzo giorno di allenamenti per il Genoa del nuovo corso targato Andrea Mandorlini. In un Signorini a cancelli rigorosamente sbarrati, Burdisso e compagni hanno proseguito questo pomeriggio la preparazione in vista della sfida di domenica a Marassi contro il Bologna dell'ex tecnico rossoblu Roberto Donadoni. Mandorlini ha lavorato molto sull'aspetto tattico, cercando di trasmettere alla sua nuova truppa le indicazioni che vorrebbe veder riproposte in campo già contro i felsinei. Per la prima volta dal suo arrivo a Pegli il neotecnico genoano ha avuto a disposizione anche Armando Izzo e Danilo Cataldi, entrambi reduci dallo stage di due giorni con la Nazionale sperimentale di Giampiero Ventura. Sempre assenti, invece, gli infortunati Perin, Gentiletti e Veloso. Il Genoa tornerà ad allenarsi domani pomeriggio, ancora una volta a porte chiuse.