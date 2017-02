Pareggio in extremis contro il Bologna per Andrea Mandorlini, all'esordio sulla panchina del Genoa. Ecco le sue parole a Radio Rai a fine partita: "Qualcosa abbiamo visto, al di là della vittoria che non è arrivata. Durante la gara abbiamo avuto situazioni per andare in vantaggio, è un momento un po' così, ma alla fine siamo stati premiati. Bisogna avere coraggio, fiducia, anche se con i risultati negativi è sempre difficile. Sembrava essere un'altra giornata 'no', ma siamo stati bravi a rimettere in piedi la partita. Tifosi? Per noi sono determinanti. Vanno rispettate le scelte, ma la squadra ha cercato di dare il massimo. Tocca a noi fare il massimo per far tornare la gente allo stadio".



A Sky Sport, Mandorlini ha continuato: "C'è stato un malinteso con Pandev, nessun calciatore è felice di entrare nei minuti di recupero. Non l'ho visto tranquillo e ho inserito Ntcham: al primo tiro ha preso i piccioni, al secondo l'ha messa dentro. Sono contento per lui e per la squadra, hanno meritato il pareggio. Ho voluto cambiare poco perché è una squadra che nella prima parte di stagione ha fatto bene. Adesso pensiamo ad una partita alla volta, è difficile trovare il tempo per fare grandi cambiamenti. Oggi ho schierato insieme Pinilla e Simeone perché sono due che possono far male alle difese avversarie".