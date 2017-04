Si è tanto parlato di un possibile ritorno di Ivan Juric sulla panchina del Genoa in settimana, ma Andrea Mandorlini è stato confermato in vista dell'impegno contro l'Udinese: "Quando si perde una gara così ci si fanno delle domande e le risposta si danno nella gara successiva. Io mi metto da parte, questa è una partita importante per i giocatori e i tifosi. Io devo pensare solo a uscire da questo momento. Il presidente è al corrente di tutto. Siamo in una situazione in cui dobbiamo portare a casa l'obiettivo, una salvezza il prima possibile". Sull'avversario di domani e sui singoli: "Domani c'è l'Udinese di Delneri. E' una squadra fisica, ha qualità ed è ricca di talenti. E' in un momento positivo e vuole vincere, ma anche noi vogliamo i tre punti. Veloso è in condizioni discrete, verrà con noi".