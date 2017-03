Il tecnico del Genoa, Andrea Mandorlini, è intervenuto nella consueta conferenza stampa in vista della gara di domani contro l'Empoli. Ecco le sue parole: "L'Empoli è una squadra che sta bene. Noi dobbiamo essere umili e fare del sacrificio e dell'umiltà caratteristiche importanti. Sono contento che domani ci siano tanti tifosi, lo sarei di più se la partita avesse un esito positivo per noi. Per noi i tifosi sono importanti. Pandev out è una decisione della società, condivisa dal tecnico. E' molto semplice. Ntcham? Mi sta stupendo sempre di più. Credo che se avessimo trovato prima il pareggio magari avremmo potuto vincere. La squadra ha creato tante opportunità. Ho grande considerazione di lui, sta bene. Sono molto contento, è un ragazzo giovane. Stiamo sempre lavorando in diverse situazioni di gioco. In questo momento qui mi piacerebbe dare continuità. Calcoli in vista del derby? No. Adesso credo che il nostro obiettivo è l'Empoli. Poi da lunedì mattina penseremo al derby. Ora non abbiamo neanche la possibilità di pensare alla stracittadina, ma dobbiamo essere concentrati sul derby".



IZZO - "Non è facile essere sereni e tranquilli. Penso che la serenità la debba trovare nella sua famiglia, nella squadra e nella concentrazione prima della partita. Per noi è un giocatore importante, il momento non è facile però insieme lo aiuteremo. Armando domani parte dall'inizio, è consapevole di tutto però sta bene. I tifosi su Facebook lo vorrebbero capitano? Bello. Domani fa anche 100 partite. Il capitano è Burdisso però chissà, vediamo. Lo chiederò a Nicolas".