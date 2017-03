Andrea Mandorlini, tecnico del Genoa, parla a Premium Sport dopo la sconfitta nel derby con la Sampdoria: "Errore sul gol di Muriel? E’ stato un passaggio a metà, gli errori in gara ci stanno, ma al di là di questo nel secondo tempo eravamo meno corti e aggressivi rispetto alla prima frazione di gioco. Non abbiamo fatto un buon secondo tempo, poi gli errori spesso condizionano la gara ma sicuramente avremmo potuto fare meglio. Abbiamo cercato di fare questo tipo di partita, non siamo stati troppo aggressivi e non abbiamo fatto un secondo tempo all’altezza del primo. Potevamo fare meglio a livello di squadra e mettere pressione alla Sampdoria come nel primo tempo. Potevamo fare di più nel secondo tempo, ma dopo il gol è cambiato tutto e non siamo riusciti a trovare il gol del pareggio".