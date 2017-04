11.07 - Ora è ufficiale: dopo sole 6 partite il Genoa ha esonerato, con una nota pubblicata sul proprio sito internet, il tecnico Andrea Mandorlini e ha richiamato al suo posto Ivan Juric. Ecco il comunicato della società rossoblù: "Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver richiamato alla conduzione della prima squadra il tecnico Ivan Juric, in aggiunta al vice allenatore Alberto Corradi e al collaboratore Stjepan Ostojic. L’incarico conferito è esecutivo a partire dalla data odierna con il primo allenamento in programma al Centro Sportivo G. Signorini".



08.40 La sconfitta per 3-0 di Udine (la quarta consecutiva con 0 gol segnati e 10 subiti) costa la panchina a Mandorlini, che ha raccolto 4 punti in 6 giornate di campionato. In giornata il presidente del Genoa, Preziosi richiamerà l'ex allenatore Juric, preferito a Stellini, attualmente alla guida della squadra Primavera.



Mandorlini è arrivato a Pegli verso le ore 9.30, parlando con i dirigenti: il suo destino è già segnato. La squadra si allenerà nel pomeriggio agli ordini di Juric.