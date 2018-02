Iuri Medeiros, esterno offensivo del Genoa, parla ai canali ufficiale del Grifone: "Questa è una bella opportunità per me. Devo ringraziare i compagni, tutti gentili, per il modo in cui mi stanno aiutando. Pedro Pereira, Miguel Veloso e Daniel Bessa poi non mi perdono di vista. Traducono quando non capisco, fuori sono punti di riferimento. In Italia si gioca un calcio differente, più fisico, più tattico che in Portogallo. Anche là facevamo sedute in palestra, ma non si correva così. Con questa intensità. Questo modo di allenarsi è ottimo per aumentare la resistenza e i volumi. Ero indietro quando sono arrivato. Sto recuperando la condizione in queste settimane. Nazionali giovanili Portogallo? Sono state esperienze che mi hanno fatto crescere, dando un senso ai sacrifici che un calciatore affronta durante il percorso".