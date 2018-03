Nella settimana che conduce allo scontro del San Paolo tra Napoli e Genoa, dalle frequenze di Radio Kiss Kiss ha parlato il doppio ex Giandomenico Mesto: "Sono affezionato ad entrambe le squadre - ha raccontato - tra i vecchi compagni in questi anni sono rimasto in contatto soprattutto con Perin. Lo considero un calciatore eccezionale. Credo per lui si giunto il momento di andare in un palcoscenico migliore e Napoli sarebbe la piazza adatta".



Mesto si è poi soffermato anche sulla corsa scudetto tra i campani e la Juventus: "Conoscendo la forza del Napoli, per ciò che ci ha fatto vedere durante l'anno, non sarebbe impossibile riuscire a fare bottino pieno nelle ultime dieci giornate. Finora ha fatto grandi cose, così come i bianconeri: non dovesse essere centrato lo scudetto, non bisognerà reputare tutto come sprecato. Ci vuole programmazione nonchè crescita graduale: forse sta esprimendo il gioco migliore d'Europa, è qualcosa che viene sottovalutato ma in realtà è un'arma che non svanisce dall'oggi al domani".