Tra le buone notizie arrivate in casa Genoa dalla sconfitta indolore di Roma c'è anche la buona prestazione di Francesco Migliore, sempre utile alla causa quando vieni chiamato in causa: "Mi prendo tutta l’esperienza - ha raccontato a Radio Nostalgia l'esterno nel post partita - cerco di fare il meglio ogni volta che vengo chiamato in causa ringraziando il mister per i minuti a disposizione. Domani si torna a Pegli e mi farò trovare pronto anche per il finale di campionato, facendo le cose serie senza prendere sotto gamba le prossime partite. Per noi, per tutti e per i nostri tifosi”.



Migliore è poi tornato, non senza qualche rammarico, sulla prestazione offerta dalla squadra contro i giallorossi: “Al di là del gol subito siamo entrati in campo un po’ timorosi fin da subito, mentre loro sono entrati per segnare. A Roma è difficile far punti contro dei campioni come loro, sicuramente non è stata una gara per spingere ma per difendere: attaccavano ai lati creando superiorità con Florenzi e Under. Il Genoa si è fatto valere, oggi ho messo un cross ad Hiljemark che sarebbe potuto finire davvero bene. Abbiamo sprecato 2-3 occasioni per portare a casa un punto ma teniamoci questo Grifone battagliero”.



“La gente di qualità non manca , ha concluso l'ex Spezia - Medeiros e Rossi sono entrati facendo valere la loro tecnica. Con loro siamo andati più volte al tiro, peccato non aver concretizzato ma teniamoci questo atteggiamento".