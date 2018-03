Domenico Criscito, terzino dello Zenit San Pietroburgo in scadenza di contratto, parla a Milan Tv in vista della sfida dei rossoneri contro il Genoa: "Il Milan ha avuto qualche difficoltà all’inizio, ma credo fosse normale perché non è mai semplice incominciare subito bene quando cambi così tanti giocatori. Ora però i rossoneri stanno facendo molto bene. Il Genoa lo vedo bene adesso, devono continuare a giocare tranquilli e credere nelle loro qualità. Finora ha fatto pochi gol, se ne avesse fatto qualcuno più probabilmente sarebbe più avanti in classifica. La sfida di domenica? Entrambe le squadre arrivano in un buon momento. Il Milan farà la partita, sicuramente vorrà fare risultato per avvicinarsi alla zona Champions, ma anche il Genoa ha bisogno di punti. Chi sarà decisivo? Per il Milan dico Cutrone, che è giovane, ma in area di rigore è davvero forte. Per il Genoa, invece, dico Pandev perché in un buon momento di forma".