Il Genoa ha ufficializzato quest'oggi l'acquisto di Hiljemark dal Palermo. Il nazionale svedese arriva in prestito con diritto di riscatto e, secondo quanto riporta Sky Sport, il suo acquisto non pregiudica quello di Hernanes dalla Juventus. Il Profeta è sempre sui radar del grifone con bianconeri e Genoa che hanno già un accordo di massima per il trasferimento del giocatore che però non è ancora convinto della destinazione. Hernanes non sarebbe comunque limitato dall'arrivo di Hiljemark perché il Genoa che sta trattando la cessione di Ocampos al Milan. Nel caso in cui la trattativa andasse a buon fine, Juric potrebbe cambiare modulo inserendo a centrocampo sia il brasiliano che lo svedese. Gli intrecci di mercato non finiscono mai.