L'ultimatum è scaduto. Le 48 ore di tempo date dal Rosario Central al Genoa per ricevere una risposta definitiva sull'affare Walter Montoya sono terminate ieri e novità nella trattativa non se ne sono registrate.



Tuttavia l'operazione è tutt'altro che saltata. Le parti in causa sono ancora fortemente intenzionate a mandare in porto lo sbarco del mediano argentino in Liguria. Il Genoa ritiene Montoya il sostituto naturale di Tomas Rincon, sia per caratteristiche tecniche che per personalità. Il giocatore scalpita all'idea di trasferirsi in Europa ed accetterebbe di buon grado l'idea di approdare in un club da sempre a forte vocazione latino-americana, dove troverebbe tra l'altro una lunga serie di connazionali. Anche il Rosario Central preferirebbe vendere il 23enne oltre oceano, evitando che possa finire per rafforzare alcune dirette concorrenti interne come River Plate e Boca Juniors, da tempo sulle tracce del Chaque, come viene soprannominato in patria facendo riferimento al suo paese di nascita.



​Forte di questa situazione, il Genoa temporeggia, non avendo troppe intenzioni di spostarsi dall'offerta di 5,5 milioni di euro lordi offerti la scorsa settimana al club rosarino.



Occhio però al possibile inserimento nella trattativa di Sassuolo e soprattutto Atletico Madrid, società che qualora decidessero di affondare seriamente il colpo non avrebbero difficoltà a soddisfare le richieste del Rosario.

