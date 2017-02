Ivan Juric ha ancora un jolly da giocarsi: la sfida di venerdì sera contro il Napoli.

Dopo aver inanellato sette risultati negativi consecutivi per il tecnico croato del Genoa il tempo è quasi scaduto.

La sconfitta incassata ieri pomeriggio dal Grifone a Marassi contro il Sassuolo ha fatto andare su tutte le furie non soltanto i tifosi rossoblu, che hanno manifestato tutto il proprio disappunto contestando pesantemente la squadra dopo il fischio finale, ma anche il presidente del club Enrico Preziosi.

Dopo aver a lungo difeso l'allenatore di Spalato, che lui stesso avevo scelto la scorsa primavera per sostituire il partente Gasperini, il Joker sembra adesso aver esaurito quasi del tutto la pazienza nei confronti dell'ex tecnico del Crotone e starebbe meditando di sostituirlo qualora i risultati positivi continuassero a latitare.

Nonostante la difficile situazione nella quale si trova invischiato Juric, l'allenatore balcanico dovrebbe riuscire tuttavia a mantenere la panchina anche in caso di sconfitta nella prossima partita. Venerdì sera il Genoa sarà infatti impegnato a Napoli, nell'anticipo della 24^ giornata di campionato. Lo stato di straripante salute attraversato dalla squadra di Sarri, reduce dalla copiosa vittoria per 7-1 a Bologna, potrebbe trasformarsi curiosamente in un inaspettato alleato per Juric. Preziosi sa bene che uscire imbattuti dal San Paolo in questo momento non è una cosa facile per nessuno, figuriamoci per un collettivo in piena crisi di identità come quello rossoblù. Ecco perché avrebbe concesso al tecnico un'ulteriore occasione anche qualora il Genoa dovesse tornare dalla trasferta in Campania con zero punti.

L'unica condizione è però quella di evitare figuracce e goleade. Insomma Juric manterrà il posto a meno che il suo Genoa non faccia la stessa fine del Bologna, finendo stritolato dalle giocate di Mertens e compagni.

Questa sarà però veramente l'ultima spiaggia per evitare l'esonero. Dopo Napoli il Genoa farà visita ad un Pescara ormai rassegnato, capace però all'andata di ottenere uno dei pochi punti della propria stagione proprio contro il Grifone, poi ospiterà a Marassi il Bologna, ultima squadra battuta in trasferta dai liguri, quindi andrà ad Empoli. Da queste tre partite dipenderà molto del futuro di Juric. Preziosi si aspetta infatti almeno sette punti, anche per non dover cominciare a fare i conti con la classifica, guardandosi alle spalle. In caso contrario aprirà il casting per individuare il nuovo tecnico rossoblu.