È costato caro a Gianluca Lapadula il contrasto di gioco avuto con Andrea Consigli nel corso della gara di oggi tra Genoa e Sassuolo.



L'attaccante rossoblu è stato infatti colpito violentemente al volto con un pugno dal portiere emiliano, rimediando una frattura al setto nasale.



Pur terminando regolarmente la sua partita, dopo il triplice fischio l'ex centravanti di Milan e Pescara è stato ricoverato presso l'ospedale cittadino San Martino, dal quale è stato dimesso in serata, dopo aver subito un intervento, perfettamente riuscito, di riduzione per dislocazione della piramide nasale.



Complice anche la pausa del campionato, non dovrebbero esserci grossi problemi per il suo recupero in vista della prossima gara del Genoa, in programma domenica 21 allo Juventus Stadium.