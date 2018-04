È Davide Nicola il principale candidato a sostituire Davide Ballardini sulla panchina del Genoa in vista della prossima stagione.



Il nome dell'ex allenatore del Crotone circola con una certa insistenza ormai da diverse settimane e oggi la notizia del suo possibile approdo a Pegli viene dato addirittura per imminente da Tuttosport.



A sponsorizzare fortemente colui che i tifosi genoani considerano un idolo rossoblù, per via del suo passato da centrocampista nelle fila del Grifone a cavallo tra gli anni 90 e 2000, è soprattutto il presidente Enrico Preziosi. Svincolatosi dal Crotone lo scorso dicembre, dopo aver rescisso il contratto in seguito a divergenze con la proprietà del club, Nicola in caso di arrivo a Genova sarebbe il terzo allenatore negli ultimi anni a passare dalla panchina calabrese a quella ligure. Prima di lui infatti identico tragitto fu percorso, con opposte fortune, da Gian Piero Gasperini e da Ivan Juric.