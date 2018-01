Ricardo Centurion non tornerà al Boca Juniors. Almeno non in questa finestra di mercato.



Ne è convinto Gianluca Di Marzio che attraverso il proprio sito spiega come la trattativa tra il club argentino ed il Genoa per far fare al 25enne il percorso inverso a quello compiuto la scorsa estate sia definitivamente saltata.



A far cadere qualsiasi discorso tra i due club è la base dalla quale entrambi partono. Il Boca vorrebbe il giocatore in prestito secco e gratuito, il Genoa, che a luglio ne pagò 4 milioni il cartellino, non ha invece alcuna intenzione di cederlo a zero e vorrebbe monetizzare, forte anche dell'interesse nutrito nei confronti del trequartista da parte di altre squadre, tra cui il Malaga, al quale sembrava destinato fino a pochi giorni fa, e al Racing di Avellaneda.