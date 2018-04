Un nuovo nome si aggiunge alla già lunga lista di possibili successori di Davide Ballardini sulla panchina del Genoa.



Se Davide Nicola rimane l'indiziato numero uno a raccogliere l'eredità del collega romagnolo, nel caso il rapporto di quest'ultimo con il Grifone dovesse interrompersi a fine stagione, tra le possibili alternative nelle ultime ore si stata facendo largo l'opzione che conduce a Roberto De Zerbi.

Pur non riuscendo a salvare il Benevento dall'immediato ritorno in B, l'ex centrocampista di Milan e Napoli ha dimostrato nella sua avventura in terra campana di avere idee importanti per potere dire la sua anche in Serie A, dopo aver fatto molto bene col Foggia in Lega Pro un paio di stagioni fa.



Ad attizzare le voci di un interesse del Genoa per il tecnico lombardo è stato Enrico Preziosi in persona. Interpellato dai giornalisti nel corso della sua lunga conferenza di venerdì scorso, il presidente rossoblù ha definito De Zerbi "molto bravo e preparato". Parole che ovviamente hanno assunto un significato particolare se inserite nel contesto del rinnovo di contratto non ancora concesso a Ballardini in vista del prossimo campionato.



La corsa per la panchina del club più antico d'Italia resta comunque piuttosto affollata. Oltre ai già citati Nicola e De Zerbi, infatti, tra i candidati figurano anche Rolando Maran, Pippo Inzaghi e Leonardo Semplici.