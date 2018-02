Cominciano con ampio anticipo le manovre di mercato in vista della prossima stagione. E il Genoa, ovviamente, non fa eccezione.



Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il club rossoblù avrebbe messo nel mirino l'attaccante uruguaiano dell'Hull City Abel Hernandez.



L'ex centravanti del Palermo, sbarcato giovanissimo in Sicilia nel 2009, è ormai da quattro stagioni domiciliato in Inghilterra dove però attualmente non sta più vivendo i fasti delle prime annate. Anzi il suo rapporto con il club arancionero è decisamente peggiorato tanto che a fine stagione potrebbe cambiare aria. Il suo desiderio è quello di tornare in Italia dove a corteggiarlo, oltre al Genoa, ci sarebbero anche Sampdoria, già in passato molto vicina al suo ingaggio, e Inter.