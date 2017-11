Un nuovo importante partner commerciale entra a far parte della galassia Genoa, portando interessanti sviluppi anche per quanto concerne la questione della cessione societaria.



La società rossoblu ha infatti ufficializzato ieri sera di aver raggiunto un accordo con l'azienda svizzera Nativi Ag finalizzato alla promozione e valorizzazione nel mondo del club più antico d'Italia attraverso i supporti tecnologici e digitali. L'azienda elvetica fa parte di un complesso finanziario gestito dall'imprenditore Bernhard Burgener, proprietario tra le altre cose del Basilea Calcio.



Come si legge nel comunicato diffuso ieri sera dal sito ufficiale del club ligure "la partnership di 5 anni porterà una strategia digitale e di internazionalizzazione globale per il Genoa, volta ad ampliare il ventaglio di appassionati a livello globale e a creare nuovi canali di monetizzazione per il club attraverso varie nuove forme di intrattenimento digitale, di interazione e di commercio elettronico".



Inoltre, in un successivo passaggio dello stesso comunicato, si dice apertamente che "il gruppo privato di investimento basato su equity usa, sta rivedendo le opportunità strategiche e formulando una proposta per acquisire una partecipazione azionaria nel Genoa insieme ad un investimento nelle Giochi Preziosi Spa".



In pratica l'attuale presidente rossoblu potrebbe avere presto un nuovo socio all'interno del pacchetto di proprietà del Grifone. Maggiori informazioni e dettagli sull'operazioni vengono rimandati al prossimo 15 dicembre.