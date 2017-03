Il fine settimana senza Serie A ha consentito agli osservatori di mercato del Genoa di concentrarsi sui tanti talenti di B seguiti da tempo dalle parti di Villa Rostan.



I nomi sul taccuino di Omar Milanetto sono davvero tanti e la speranza è di riuscirne a portare almeno un paio a Pegli già la prossima estate.



Tra gli osservati speciali figura il duo uruguaiano della Ternana formato da Felipe Avenatti e Cesar Falletti, entrambi a segno nel 4-1 rifilato dagli umbri all'Avellino ed entrambe più volte accostati al Grifone in passato. Nonostante la difficile stagione dei rossoverdi, i due sudamericani stanno comunque confermando quando di buono intravisto negli anni precedenti. Sia Avenatti che Falletti il prossimo 30 giugno saranno svincolati e per il Genoa il vero pericolo è quello che su di loro si avventi qualche altro club in grado di avanzare una proposta più alta.



Ma l'attenzione del club in cadetteria riguarda da vicino anche il centrocampista croato dello Spezia Djokovic e il trequartista brasiliano del Trapani Coronado.



Con ogni probabilità almeno uno di questi quattro dovrebbe sbarcare presto sotto la Lanterna. La speranza è che il loro destino sia migliore di quello toccato finora a Morosini, Biraschi e Beghetto, ultimi talenti in ordine cronologico pescati dal Genoa in Serie B ma praticamente mai visti in A.