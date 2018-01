Torna di moda in casa Genoa un vecchio pallino di mercato.



Secondo il giornalista Rai Ciro Venerato, il club rossoblu avrebbe chiesto al Napoli informazioni su Emanuele Giaccherini, dato in partenza dalla piazza partenopea: "Il Genoa - ha dichiarato Venerato a Radio CRC - ha proposto al Napoli di pagare l’intero ingaggio del calciatore, cosa che il Chievo non può permettersi"



Il club veronese, sempre secondo il giornalista, resterebbe comunque ancora in vantaggio nella corsa all'esterno toscano: "Per logica di rapporti il Napoli vorrebbe cederlo al Chievo, ma bisogna valutare la situazione. In questo momento reputo il Chievo favorito sul giocatore”.