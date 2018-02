Una settimana dopo l'ufficialità del suo tesseramento con il Genoa, oggi Jassad El Yamiq si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra.



Il difensore marocchino proveniente dal Raja Casablanca e reduce dalla vittoria con la sua nazionale nella Coppa delle Nazioni africane è giunto ieri sera nel capoluogo ligure, trovando ad attenderlo all'aeroporto Cristoforo Colombo il suo agente, Andrea D'Amico, e il centravanti rossoblù Andrej Galabinov.



Oggi El Yamiq svolgerà il primo allenamento a Pegli e, complice l'infortunio di Armando Izzo, è molto probabile che già domenica nella trasferta in casa del Chievo possa essere tra i convocati di Davide Ballardini.



Intanto il 26enne maghrebino ha già comunicato il suo numero di maglia: il 17. Un omaggio all'amico fraterno nonché collega di reparto in nazionale Mehdi Benatia. Ai tempi del suo approdo in Serie A, con la maglia dell'Udinese, il difensore oggi in forza alla Juventus indossava infatti proprio il 17.