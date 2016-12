Pur con Leonardo Pavoletti e Tomas Rincon ormai destinati a salutare la Genova rossoblu, il mercato in uscita del Grifone non può certo dirsi completato.

Altri nomi infatti compaiono sulla lista dei probabili partenti, già in questa sessione di mercato.

Quasi sicuri di cambiare maglia sono il deludente Olivier Ntcham, il cui rapporto con tifosi e staff tecnico rossoblu appare ormai irrimediabilmente compromesso, il mai utilizzato Davide Brivio, tornato al Genoa in estate a sette anni di distanza dalla precedente esperienza ma rimasto sempre ai margini del progetto di Juric, e il fuori rosa Issa Cissokho.

Per il francese il ritorno al Manchester City, proprietario del cartellino, sembra scontato. Così come appare scontato il fatto che verrà poi girato nuovamente in prestito a qualche altro club inglese in grado di rigenerarlo e fargli compiere quel salto di qualità fallito in riva al Mar Ligure.

Per Brivio, invece, si è vociferato di un interesse della Spal anche se lui preferirebbe rimanere in Serie A, dove il ventottenne lombardo farebbe molto comodo a diverse squadre di medio-bassa classifica. Probabile ritorno in Francia, infine, per l'esterno senegalese.

Escludendo la partenza di altri pezzi pregiati della rosa rossoblu, per i quali le offerte comunque non mancano, come i vari Perin, Laxalt e Izzo, è possibile che altri lascino Pegli, soprattutto in attacco dove con l'arrivo quasi obbligato di una nuova punta gli spazi per il togolese Sergé Gakpé e per il macedone Goran Pandev potrebbero restingersi ulteriormente.