L'attaccante del Genoa Goran Pandev ha commentato a Sky Sport la grande esultanza dopo il gol del momentaneo 2-1 sulla Lazio, sua ex squadra: "Sono felice per il gol ma soprattutto per la partita. Oggi è tornato il Genoa di tre mesi fa, adesso ci aspettano altre sei battaglie. Se è tornato anche il vero Pandev? Io ho sempre lavorato, poi ho avuto sfortuna tra cartellini e infortuni, ora più che altro é tornato uno Juric carico con il quale ho un grande feeling, ci siamo guardati in faccia e sono contento sia tornato. La Lazio? Mi porta bene, per me è importante fare gol ma prima viene la squadra, incontrare la Lazio mi fa sempre piacere. La mia esultanza polemica verso la tribuna? Sì, era rivolta alla dirigenza della Lazio, perché si sono dette tante bugie su di me. Mi hanno messo i tifosi contro, mentre io li avevo passato anni meravigliosi. Adesso però sono al Genoa e sono felice di stare qui, in una piazza splendida".