Goran Pandev, autore del gol del 2-0 contro l'Inter, parla a Premium Sport dopo la vittoria genoana: "Abbiamo fatto un grande secondo tempo. L’abbiamo preparata bene, abbiamo dato il massimo e la vittoria è meritata. Davanti alla nostra gente era fondamentale vincere dopo le belle vittorie in trasferta. Cosa è cambiato da quando è arrivato Ballardini? Dobbiamo ringraziarlo tutti. Ci siamo guardati negli occhi perché quello di prima non era il vero Genoa. A me ha dato continuità, mi ha fatto sentire importante e lo ringrazio. Siamo contenti ma non dobbiamo fermarci qui perché mancano ancora molte gare. Un giudizio sull’Inter? Ringrazierò sempre l’Inter che è la squadra che mi ha fatto vincere tutto. La ringrazierò per tuta la vita, resta una grande squadra e gli auguro di andare in Champions".