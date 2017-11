Nella settimana che conduce al terzo debutto sulla panchina del Genoa di Davide Ballardini, dai canali social ufficiali del club rossoblù ha preso la parola Goran Pandev.

Proprio le incomprensioni tra il macedone e l'allenatore romagnolo ai tempi della comune militanza nella Lazio, quando il giocatore fu messo fuori squadra dal tecnino su esplicita richiesta della società biancoceleste, hanno avuto grande eco nei giorni scorsi sulla stampa. Incomprensioni che lo stesso giocatore ha voluto chiarire: "Pandev e Ballardini non hanno nulla da ricucire. Ci siamo già parlati e sono contento di ritrovarlo qua, anche perchè abbiamo avuto poco tempo per lavorare assieme alla Lazio, sappiamo tutti per quale motivo. Ora siamo qui tutti e due e speriamo di fare il bene per il Genoa e di salvarci perché i tifosi e questa città se lo meritano".



Ora il pensiero di entrambi va dunque alla delicata sfida di domenica all'Ezio Scida: "Crotone-Genoa è una partita molto importante per noi -ha proseguito Pandev - che abbiamo iniziato male questo campionato. Adesso abbiamo cambiato un po' di cosa e ci serve fare punti. Non è una partita da ultima spiaggia però per noi è fondamentale iniziare a fare punti perché è con questi risultati che piano piano guadagni fiducia. Il Crotone cercherà di fare la sua gara. Sono messi meglio di noi in classifica, ma noi dobbiamo assolutamente fare risultato".