Nicolas Burdisso ha parlato ai microfoni di Mediaset del caso Pavoletti, destinato a lasciare il Genoa in direzione Napoli, e di Giovanni Simeone suo sostituto naturale: ''La sua assenza è pesata tanto, soprattutto a livello di personalità e carisma. Simeone? Me lo aspettavo, perché si vede subito se un giocatore viene con la testa giusta. Si è fatto trovare prontissimo e deve essere un esempio per tanti ragazzi per capire come si può puntare sempre a migliorare. Mi auguro che resti con noi per molto tempo''.