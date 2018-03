Primo giorno di allenamento a Pegli per il Genoa in vista della sfida di domenica alle 18 contro il Milan.



Per Davide Ballardini buone notizie in arrivo dall'infermeria. Pepito Rossi e Veloso, già rientrati in gruppo la scorsa settimana pur non essendo stati convocati per la gara con il Cagliari, hanno dimostrato di essere sulla via del pieno recupero allenandosi perfettamente con il resto dei compagni. Entrambi saranno a disposizione contro i rossoneri.



Dopo diverse settimane di assenza si sono rivisti, seppur in disparte, anche Armando Izzo e Adel Taarabt. A differenza degli altri due convalescenti , difficilmente questi ultimi riusciranno a recuperare prima di domenica.