Sono numeri impietosi quelli che fotografano l'avvio di stagione del Genoa testimoniandone la crisi.



I due punti racimolati nelle prime cinque gare di campionato rappresentano infatti la peggior partenza nel torneo degli ultimi 41 anni. Per trovare un bottino così magro in casa rossoblù, bisogna infatti risalire alla stagione 1976-77. Anche allora il Grifone incamerò solo due pareggi in 450 minuti, eppure, nonostante questa falsa partenza, nel corso del campionato il Genoa riuscì a risolleversi centrando una salvezza piuttosto tranquilla.



Ma c'è anche un altro dato che impressiona negativamente in questo principio di stagione: il confronto con dodici mesi fa. Nelle prime cinque giornate del torneo 2016-17 i rossoblù si resero protagonisti di un folgorante inizio, mettendo assieme 10 punti, ben otto più di oggi, frutto di tre vittorie ed un pareggio. Anche in questo caso il Genoa si salvò, ma solo al penultimo turno e dopo aver patito le pene dell'inferno.