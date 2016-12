Pietro Pellegri, attaccante classe 2001, è il nuovo recordman di precocità della Serie A: esordendo nella sfida tra Genoa e Torino, il gioiello del Grifone diventa il più giovane ad aver mai calcato un campo di Serie A, a 15 anni, eguagliando Amadeo Amadei. Ivan Juric lo ha gettato nella mischia a due minuti dalla fine, al posto di Rincon, dimostrando grande coraggio. Pellegri infatti è nato nel marzo del 2001 ed è il più giovane di sempre a esordire in Serie A: attaccante, alto 1,88, fisico imponente e ottima tecnica , è sicuramente un talento "fuori dal comune".



JUVE, MILAN E INTER SULLE SUE TRACCE - Pellegri è categoria Allievi, ma gioca stabilmente con la Primavera. Un anno fa Gasperini voleva lanciarlo, lo ha fatto esordire in un'amichevole ufficiale contro il Casale nella quale ha segnato, tanto che gli è stato assegnato il numero per la prima squadra, a 14 anni. Su Pellegri hanno messo gli occhi tanti top club: la Juventus vorrebbe prenotarlo, Inter e Milan lo seguono da vicino, il Manchester City invece più volte ha mandato i suoi scout a osservarlo con le giovanili del Genoa.



LE PAROLE DI JURIC - Ecco il commento del tecnico del Genoa Ivan Juric, a fine gara: "Pellegri? Al di là di una mossa della disperazione, con questo gesto volevo dare un premio al settore giovanile. La mia idea è che non sia pronto assolutamente, ha bisogno di due anni di lavoro per diventare attaccante del Genoa. Sia io che Stellini lavoriamo su di lui in sintonia, pensiamo possa diventare un calciatore importante per la nostra società.



