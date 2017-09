Dopo essere entrato nella storia del calcio italiano per aver eguagliato il record appartenuto ad Amedeo Amadei di calciatore più giovane ad aver giocato in Serie A, Pietro Pellegri ieri ha stabilito altri due primati in un colpo solo.



Con i due gol rifilati alla Lazio, il giovanissimo centravanti del Genoa è infatti non solo il primo millennial a realizzare una doppietta nella massima categoria ma è anche quello più precoce in assoluto nella storia del torneo a girone unico.



Con i suoi 16 anni e 112 giorni, Pellegri ha frantumato il precedente record, per oltre 80 anni appartenuto al mitico Silvio Piola,migliorandolo di quasi un anno esatto. L'ex bomber degli anni '30 e '40 siglò infatti la sua prima marcatura multipla nel 1931 con la maglia della Pro Vercelli a 17 anni e 104 giorni.