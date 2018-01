La mossa di mercato del Monaco, che con un blitz nella giornata di ieri ha prelevato Pietro Pellegri dal Genoa sottraendolo alla corte della Juventus, ha sorpreso molti. Forse anche il diretto interessato.



Secondo quanto riporta questa mattina il Secolo XIX, ieri sera il centravanti genovese parlando con alcuni amici si sarebbe lasciato scappare una frase piena di rammarico circa la sua destinazione futura: "Non ci credo che devo lasciare il mio club; non ci credo che devo andar via dalla mia città. Non ci credo".



Genovese e genoano, Pellegri è oltretutto figlio di un dirigente rossoblù e non ha mai nascosto la sua intenzione di crescere con la maglia del suo cuore. Un'intenzione che evidentemente non potrà realizzarsi.